Il calciomercato del Milan si avvia verso un capitolo emozionante: secondo Fabrizio Romano, il giovane talento Francesco Camarda sta per trasferirsi al Lecce, con l’accordo ormai alle battute finali. La trattativa, definita in maniera dettagliata, rappresenta un passo importante per il club pugliese e un’opportunità di crescita per il promettente attaccante. Ecco tutti i dettagli di questa operazione che sta facendo discutere gli appassionati di calcio italiano.

Calciomercato Milan, il futuro di Francesco Camarda va verso il Lecce. Fabrizio Romano, esperto di mercato, rivela gli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Camarda al Lecce è fatta”. I dettagli

#Lecce: per #Camarda diritto di riscatto fissato a 3 milioni, il controriscatto del #Milan a 4 milioni. Previsti anche bonus economici ai giallorossi in base a presenze e gol del ragazzo.

