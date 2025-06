Calciomercato Milan Romano | Alto gradimento per Nunez | i costi …

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interesse del Milan per Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Alto gradimento per Nunez: i costi …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - romano - nunez

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Fabrizio Romano placa gli animi dei tifosi che sognavano Darwin Nunez in rossonero Sul suo canale Youtube, l’esperto di calciomercato ha sottolineato come il Napoli sia in uno stato più avanzato della trattativa rispetto al Milan? Soltanto nei prossimi gi Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Romano: “Alto gradimento per Nunez: i costi …”; Romano: Alto gradimento del Milan per Nunez, ma a livello di costi è una pista quasi impraticabile,...; Calciomercato Live: Pioli pronto per la Fiorentina, il Milan ci prova per Jashari, la Juve su David.

La posizione del Milan su Darwin Nunez - Il mercato calcistico estivo è in pieno fermento e il Napoli è alla ricerca ... Riporta msn.com

Calciomercato Napoli, Moretto: "Non c'è ancora l'accordo con il Liverpool per Nunez. Milan tagliato fuori per i costi" - Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha parlato del calciomercato del Napoli: "Vi avevo raccontato in esclusiva come il Milan fosse stato uno dei club che ha chiesto informazioni per D ... Scrive msn.com