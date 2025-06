Calciomercato Milan in difesa colpo dal Real Madrid? C’è una grande occasione

Il calciomercato del Milan si infiamma: i rossoneri stanno valutando un grande colpo in difesa proveniente dal Real Madrid, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Con questa mossa strategica, il club punta a rinforzare la linea difensiva e a puntare decisamente sulla competitività. È il momento di scoprire se questa trattativa diventerà realtà e come influenzerà il futuro del Diavolo.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche a dei colpi importanti per la difesa. Occhio alla possibile opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in difesa colpo dal Real Madrid? C’è una grande occasione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - difesa - colpo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Per il #Torino sarebbe un gran colpo https://bmbr.cc/sf37qj9 #calciomercato #Milan Vai su Facebook

https://milannews24.com/calciomercato-milan-tare-kim-indiscrezione/… Calciomercato Milan Tare rinuncia al colpo? Vai su X

Calciomercato Milan, super colpo in difesa! C’è un piano già pronto; Il Milan riparte da Xhaka, il Napoli studia il colpo Gatti, Bennacer in Viola; Un Milan tutto nuovo per Allegri: rivoluzione in difesa e colpo a centrocampo.

Colpo Milan, Allegri esulta: la clausola è dimezzata - Il Milan a caccia di rinforzi, per Allegri arrivano buone notizie: un obiettivo di mercato torna alla portata, clausola rescissoria ridotta ... Si legge su spaziomilan.it

Doppio colpo a Londra: il Milan sistema la propria difesa - Il Milan guarda anche in Premier League per rinforzarsi e ci sono due calciatori che potrebbero fare molto comodo a Massimiliano Allegri. milanlive.it scrive