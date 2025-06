Calciomercato Milan il Brugge a Tare | Non c’è prezzo per Jashari

Il calciomercato del Milan si infiamma con la suggestione Jashari: Igli Tare, braccio destro di Tare, ha volato in Belgio per trattare il trasferimento. Ma quale sarà la risposta del Club Brugge? Il futuro dell’attende e le strategie si fanno sempre più intense: resterete aggiornati su questa sfida di mercato che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera.

Igli Tare ha viaggiato nella giornata odierna in Belgio per provare a portare al Milan Ardon Jashari: ecco la risposta del Club Brugge. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Brugge a Tare: “Non c’è prezzo per Jashari”

Tare ha ricevuto una sola risposta durante l'incontro con il Club Brugge e Bob Madou: nel 2025, non ci sarà prezzo per Jashari. Il Milan metterà TUTTA la sua forza per questo affare. Per i rossoneri, Jashari è una prima scelta questa estate @sachatavolieri Vai su X

