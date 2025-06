Calciomercato Milan dal Belgio | Jashari il Club Brugge ha detto a Tare …

Il calciomercato del Milan si infiamma con uno degli affari più caldi: Tare, diretto in Belgio, per chiudere l'acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge. Tuttavia, il club belga ha frenato le trattative, lasciando i tifosi rossoneri con il fiato sospeso e il sogno di rinforzare la rosa ancora vivo. La saga è appena iniziata, e tutto potrebbe cambiare nel prossimo capitolo di questa intensa operazione di mercato.

Igli Tare sarebbe volato nella giornata odierna in Belgio per chiudere Ardon Jashari al Milan: ma il Club Brugge ha fatto sapere che. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dal Belgio: “Jashari, il Club Brugge ha detto a Tare …”

Il Milan offre 30 milioni per Jashari, il Bruges fa muro. Ma se finisce come con CDK... Il Bruges fa muro per Ardon Jashari e non è una sorpresa: il Milan è abituato alla durezza del club belga dal 2022, quando trattò per mezza estate Charles De Ketelaere. J Vai su Facebook

Jashari vuole il Milan: possibile rilancio al Club Brugge - Continua ad essere forte l`attenzione del Milan per lo svizzero classe 2002 di proprietà del Club Brugge, Ardon Jashari: la pista infatti non è stata abbandonata. Segnala calciomercato.com

