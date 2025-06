Calciomercato la Covisoc blocca il mercato della Lazio Cosa farà Sarri?

Il calciomercato della Lazio è in tilt: la Covisoc ha bloccato le operazioni in entrata a causa dello sforamento dei parametri di stabilità finanziaria. Una decisione che ha sorpreso Sarri, il quale ora valuta se mantenere la calma o rischiare una clamorosa rottura. In un momento delicato, l’attenzione è tutta rivolta al futuro biancoceleste, tra incertezze e strategie da rivedere.

La decisione della Covisoc che ha bloccato il mercato in entrata della Lazio per sforamento dei parametri di stabilità finanziaria ha sorpreso il nuovo tecnico, che medita sul da farsi. Possibile una clamorosa rottura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Calciomercato, la Covisoc blocca il mercato della Lazio. Cosa farà Sarri?

Calciomercato Lazio, la Covisoc blocca il mercato: 90 milioni di debiti, cosa serve - Il calciomercato della Lazio si trova in un momento di grande incertezza: la Covisoc ha bloccato le operazioni a causa di un debito di 90 milioni di euro, mettendo a rischio le strategie estive di rafforzamento.

