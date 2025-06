Calciomercato Juventus non solo David | da Retegui a Jackson tutte le alternative al canadese per l’attacco La lista aggiornata

Il calciomercato della Juventus si infiamma, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e sorprendere i tifosi. Dopo aver puntato tutto su David, la rosa si amplia con diverse alternative, da Retegui a Jackson, per garantire a Tudor un centravanti di livello. La corsa al nuovo bomber bianconero è più viva che mai, ecco la lista aggiornata degli obiettivi che potrebbero fare al caso dei bianconeri.

degli obiettivi. Il calciomercato Juventus in questa fase continua a spingere per cercare di regalare al più presto a Tudor un nuovo centravanti. Il nome in pole position ora è quello di Jonathan David, anche se non mancano i piani B al canadese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport fa tenere in considerazione anche Retegui dell’Atalanta e Jackson del Chelsea, accanto a loro un occhio di riguardo anche per Castro del Bologna. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, non solo David: da Retegui a Jackson, tutte le alternative al canadese per l’attacco. La lista aggiornata

