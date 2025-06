Calciomercato Juve Sky il punto sull’entrate e sulle uscite | novità su David e sul futuro di Mbangula e Weah La rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma tra attese e smentite: tra misteriosi incontri e trattative in corso, i bianconeri lavorano senza sosta per rinforzare la rosa. Con nuovi aggiornamenti da Sky e le ultime parole di Valentina Marian, scopriamo le strategie in entrata e in uscita, tra il possibile arrivo di David e il futuro incerto di Mbangula e Weah. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui movimenti più caldi...

Calciomercato Juve (Sky), il punto sull’entrate e sulle uscite dei bianconeri: le parole sulle mosse. Arrivano aggiornamenti sulle mosse del calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Valentina Marian i, i bianconeri starebbero lavorando per David in entrata mentre in uscita per Mbangula e Weah. PAROLE – «L’obiettivo primario per l’attacco ma non c’è ancora l’accordo col giocatore per le cifre. Weah ha rifiutato la destinazione, lui e Mbangula erano in tribuna per questioni di mercato. Quando capirà di non far parte del progetto troverà una nuova sistemazione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), il punto sull’entrate e sulle uscite: novità su David e sul futuro di Mbangula e Weah. La rivelazione

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - punto - entrate

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Il commento di Paolo Ziliani sulla sconfitta della Juventus nel suo editoriale Cosa ne pensate Vai su Facebook

Rivoluzione Inter: i nerazzurri si preparano a ripartire così; Calciomercato, le news di mercoledì 15 gennaio; Juventus, Vlahovic ceduto adesso: Due per uno | ESCLUSIVO.

La Juve vuole fare cassa anche con la Next Gen: 4 in uscita, ipotesi Arabia | ESCLUSIVO - Juve vuole fare cassa anche con i giovani della squadra Next Gen. Riporta calciomercato.it

Juve, ore calde per il calciomercato! Vicine le cessioni di Mbangula e Weah! Continuano i contatti con David. Cifre e aggiornamenti - Cifre e aggiornamenti La Juventus continua a lavorare intensamente sul fronte mercato, e s ... Si legge su calcionews24.com