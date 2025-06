Calciomercato Juve nuovo tentativo del Milan! La rivelazione | i rossoneri ci riproveranno per lui Cosa filtra in vista dell’estate

Il calciomercato si infiamma con un nuovo tentativo del Milan di riconquistare Giovanni Leoni, una rivelazione tra i giovani talenti. I rossoneri non si arrendono e, pronti a fare nuovamente pressione, potrebbero puntare anche a Thiaw, in attesa di una possibile cessione. La corsa ai rinforzi per l’estate promette sorprese: cosa riserverà il futuro per le big italiane? La risposta si dipanerà nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, nuovo tentativo del Milan! Rivelazione sul futuro di un obiettivo anche dei bianconeri. Cosa filtra. Non solo il calciomercato Juve sulle tracce di Giovanni Leoni. Come rivelato dall’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo PedullĂ , sul suo profilo X, con l’eventuale incasso di Thiaw (quando accetterĂ la cessione), il Milan di Allegri ci riproverĂ per il difensore classe 2006. Per il momento, però, il Parma non vuole cedere il giocatore. Anche i bianconeri monitorano la situazione del promettente difensore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, nuovo tentativo del Milan! La rivelazione: i rossoneri ci riproveranno per lui. Cosa filtra in vista dell’estate

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - tentativo - milan

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

GIOVANNI LEONI La Juventus prova a superare la concorrenza di Milan e Inter per Giovanni Leoni proponendo al Parma un’operazione in prospettiva: il difensore del 2006 verrebbe blindato subito ma tenuto in Emilia ancora un anno, in modo da consoli Vai su Facebook

Calciomercato Juve, nuovo tentativo del Milan! Rivelazione; 30 milioni e scambio: l’affare Leao ribalta la Juventus; Juventus, confermato il tentativo per Inzaghi: il retroscena.

Milan: scippo alla Juve, si chiude dopo il Mondiale - Il Milan potrebbe piazzare un colpo importante e andare a beffare la Juventus subito dopo il Mondiale. Riporta spaziomilan.it

Juve: svolta a sinistra, c’è il via libera - La squadra al Mondiale per Club sta dimostrando di avere qualità, ma Tudor è alla ricerca di giocatori in grado di rendere i bianconeri ancora più ... Secondo spazioj.it