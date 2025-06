Calciomercato Juve l’annuncio sul bomber fa sognare i tifosi | Lui aspetta la Juventus! Novità sul grande colpo estivo

Il calciomercato della Juventus infiamma i cuori dei tifosi: l’annuncio di un grande bomber che attende solo di vestire la maglia bianconera ha riacceso le speranze di una stagione da sogno. Tra smentite e rumors, il futuro si fa sempre più intrigante, con nomi caldi come Osimhen pronti a scuotere il mercato. La domanda ora è: riuscirà la Vecchia Signora a chiudere il colpo estivo tanto atteso?

Calciomercato Juve, l’annuncio: «Lui aspetta la Juventus!». Cosa filtra sul futuro del bomber accostato ai bianconeri sul mercato. Il calciomercato Juve è in fermento anche sul nome di Osimhen. Il DS Rino Foschi, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del bomber di proprietà del Napoli accostato anche ai bianconeri. FOSCHI – «Sono convinto che ad Osimhen abbiano offerto più di 40 milioni all’anno dall’Arabia. Lui ha un contratto col Napoli, non vuole stare a Napoli, ma sono convinto che abbia già qualcosa in testa e aspetta un club italiano che è la Juventus». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com