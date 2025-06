Calciomercato Juve arriva la conferma di Tudor su Weah e Mbangula | le parole in conferenza stampa non lasciano dubbi Cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus si anima con le parole chiare e decise di Igor Tudor, che in conferenza stampa ha confermato l’assenza di Mbangula e Weah per motivi legati al mercato. Un messaggio senza fraintendimenti che rafforza l’atmosfera di attesa e cambiamento intorno ai bianconeri. Le dichiarazioni del mister non lasciano spazio a dubbi: il futuro è già scritto, e ora tocca alla squadra rispondere sul campo.

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Manchester City, confermando l'assenza di Mbangula e Weah per motivi legati al calciomercato. MBANGULA E WEAH – «Abbiamo preferito non convocarli per questioni di mercato, basta così». SULLA PARTITA – «È una domanda difficile. Io posso commentare la partita e l'approccio avuto, c'erano le condizioni per quello che volevamo fare e che avevamo preparato. Io ho poco da rimproverare ai ragazzi: volevamo andare alti a rubare palla e non riuscivamo, poi siamo stati bassi e abbiamo sofferto comunque.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

