Calciomercato Inter si allontana il super colpo in attacco | Marotta può mollare definitivamente la presa

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più complicato: il sogno di un super attaccante sembra sfumare, con Marotta pronto a mollare la presa. Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e l’imminente arrivo di Bonny dal Parma, i nerazzurri puntano a blindare il reparto offensivo. La trattativa con il Parma si avvicina alla chiusura, mentre le gerarchie offensive si delineano sempre più chiaramente, lasciando intendere che…

Il calciomercato Inter vede allontanarsi il super colpo in attacco, Beppe Marotta può mollare definitivamente la presa per quel big. Con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e l'arrivo ormai imminente di Bonny dal Parma, l' Inter si prepara a completare il proprio reparto offensivo. L'operazione con il Parma è in fase di chiusura: il club verserà tra i 23 e i 24 milioni di euro più bonus. Nel frattempo, le gerarchie offensive sono cambiate. Come spiega La Gazzetta dello Sport L'esplosione definitiva di Pio Esposito ha inciso sulle strategie, aggiornando le necessità della squadra. Così, la pista che porta a Hojlund è finita in secondo piano.

