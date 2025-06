Calciomercato Inter Rasmus Hojlund si allontana? La situazione

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con Rasmus Hojlund al centro delle attenzioni. Dopo settimane di rumors e voci di mercato, la situazione sembra complicarsi, lasciando i tifosi in attesa di novità. Marotta e il club nerazzurro hanno messo gli occhi sull’attaccante danese, ma recenti sviluppi indicano che il suo arrivo potrebbe essere più difficile del previsto. La situazione è in evoluzione: cosa riserverà il futuro?

Rasmus Hojlund rappresenta, ad oggi, uno dei nomi più caldi e chiacchierati del calciomercato Inter. Non è un segreto che l’attaccante danese piaccia molto al club di Viale della Liberazione e che Marotta vorrebbe portarlo a Milano una volta chiusa la trattativa per Ange-Yoan Bonny. Tuttavia nelle ultime ore, soprattutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Rasmus Hojlund si allontana? La situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - rasmus - hojlund

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Translate post #Inter, ecco la proposta del #ManUtd per Rasmus #Hojlund La Gazzetta: "Senza nulla togliere a Pio #Esposito, la volontà è di cederlo in prestito e accogliere Hojlund. Lo United che chiede €45m, l'Inter chiede un prestito con riscatto tra 12 mes Vai su X

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund ? L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che Vai su Facebook

Calciomercato, per l'attacco l'Inter non si ferma a Bonny: in quota è ballottaggio Castro-Hojlund; L'Inter non molla Hojlund: incontro a breve, ma lo United chiede 45 milioni; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.

Hojlund all’Inter, c’è la risposta del Manchester United: il punto sulla trattativa - Prosegue la trattativa tra Inter e Manchester United per portare Rasmus Hojlund in nerazzurro. Riporta spaziointer.it

Calciomercato Inter News / Calhanoglu più vicino all’addio, si allontana Hojlund (26 Giugno 2025) - Il futuro di Hakan Calhanoglu in nerazzurro è davvero in forte bilico, si valuta il sostituto. ilsussidiario.net scrive