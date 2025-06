Calciomercato Inter per un Esposito che rimane ce n’è uno che parte | Sebastiano vicino alla Fiorentina

Il calciomercato dell'Inter è in fermento: mentre Sebastiano Esposito si avvicina alla Fiorentina, con trattative ormai avviate, un'altra pedina sta per lasciare Milano. Dopo il gol al River Plate, Francesco Pio sembra aver consolidato la propria posizione, mentre Esposito, classe 2002, è ormai destinato a partire, con il contratto in scadenza nel 2026. La sessione estiva promette colpi di scena e cambiamenti importanti per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito rimane in uscita. Il classe 2002 è un concreto obiettivo della Fiorentina, che continua a trattare. Per un Esposito che rimane, all' Inter ce n'è un altro che andrà via. Se, dopo il gol al River Plate, Francesco Pio è sempre più certo della permanenza, Sebastiano è praticamente sicuro di andarsene. Il contratto del classe 2002 scadrà nel 2026 e dovrà lasciare Milano quest'estate. Come noto da alcuni giorni, sull'ex Empoli sarebbe forte l'interesse della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la conferma di Gudmundsson e l'arrivo di Dzeko non avrebbero scostato i viola dall'obiettivo Esposito.

