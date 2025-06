Calciomercato Inter Pedullà | Pio Esposito ha oscurato Hojlund Con lui e Bonny…

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo momenti intensi e sorprendenti, con i riflettori puntati sui giovani talenti come Pio Esposito. Secondo Alfredo Pedullà, il giovane attaccante sta brillando al Mondiale per club, oscurando Hojlund, che non sembra ancora valere l’investimento. La strategia nerazzurra potrebbe orientarsi verso il mantenimento di Esposito e l’acquisto di Bonny, creando un mix di giovani promesse pronti a lottare per il futuro.

Calciomercato Inter, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sui nerazzurri: la situazione. Calciomercato Inter, Alfredo Pedullà si è espresso sul momento dell’ Inter e su Pio Esposito, che si sta mettendo in luce al Mondiale per club: PIO – « Pio Esposito ha oscurato Hojlund. Il concetto l’ho espresso ieri: Hojlund – cercato da due o tre squadre in Italia – non vale la candela. Prendi Bonny, tieni Esposito, queste sono le cose » ROVELLA – « Nelle ultime ore l’Inter ci ha riprovato per Rovella con cifre importanti: 3035 milioni e il cartellino di Asllani in prestito con diritto che può diventare obbligo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Pedullà: «Pio Esposito ha oscurato Hojlund. Con lui e Bonny…»

