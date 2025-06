Calciomercato Inter novità sul futuro di Pio Esposito e sulla trattativa per Bonny | le ultime

L'Inter si mantiene salda nelle sue strategie di calciomercato, resistendo alle voci di cambiamenti improvvisi. Fabrizio Romano, esperto e volto autorevole nel settore, aggiorna sugli sviluppi riguardanti Pio Esposito e Bonny, svelando che il futuro del giovane attaccante Francesco Pio Esposito è ormai definito: è destinato a rimanere in nerazzurro per consolidare il suo percorso di crescita e portare nuovi successi alla squadra.

