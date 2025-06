Calciomercato Inter non solo il Galatasaray su Calhanoglu | offerte in arrivo da quattro club

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: non solo il Galatasaray, ma anche altri tre club si contendono Hakan Calhanoglu, vero pezzo pregiato in uscita. L'interesse per il turco cresce di giorno in giorno, rendendo la trattativa sempre più incerta e avvincente. La domanda ora è: quale sarà il destino di questo talento nerazzurro? Rimanete sintonizzati, perché le prossime ore potrebbero riservare sorprese decisive.

Calciomercato Inter, Hakan Calhanoglu è il pezzo pregiato del calciomercato in uscita nerazzurro. Il Galatasaray non è l’unica squadra sul turco. Hakan Calhanoglu è il pezzo pregiato del calciomercato dell’ Inter in uscita. Per il turco, tiene banco ormai da giorni la questione Galatasaray, che starebbe tentando il mediano ex Milan. Il club di Istanbul, però, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale e i nerazzurri potrebbero spazientirsi. Il Gala, ad ogni modo, non è l’unica squadra interessata al centrocampista. La Repubblica racconta dell’ interesse di altri quattro club arabi. Di seguito un estratto dell’articolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo il Galatasaray su Calhanoglu: offerte in arrivo da quattro club

