Calciomercato Inter non solo Bonny nei dialoghi con il Parma | le ultime su Leoni

Il calciomercato dell'Inter si anima con nuove frontiere: non solo Bonny, ormai ad un passo dai nerazzurri, ma anche Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, rimane nel mirino dei blaugrana. La strategia dell’Inter punta su giovani promettenti per rinforzare la difesa e costruire un futuro solido. Gli aggiornamenti provenienti da questo movimentato mercato non smettono di sorprendere: cosa ci riserva il prossimo incontro? Restate con noi per scoprirlo.

Calciomercato Inter, gli affari con il Parma non si fermeranno con l'arrivo di Bonny. Giovanni Leoni rimane un concreto obiettivo. Ange-Yoann Bonny è sempre più vicino all' Inter, ma gli affari con il Parma non sono ancora finiti. Il giovane classe 2006, infatti, rimane un concreto obiettivo per la difesa. Titolare in gran parte delle partite del finale della scorsa stagione, il 18enne ha aumentato il suo rendimento con Chivu in panchina, diventando un giocatore molto importante per i ducali. I meneghini, ora, potrebbe sfruttare proprio il tecnico rumeno per convincere il ragazzo e far abbassare le pretese del Parma.

