Calciomercato Inter Nick Woltemade si allontana | c’è il Bayern

Il calciomercato dell’Inter si fa più incerto: Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco dello Stoccarda, sembrava un nome caldo per rinforzare l’attacco nerazzurro, ma ora si allontana verso il Bayern Monaco. Con le partenze di Correa e Arnautovic, i tifosi si chiedono chi sarà il prossimo colpo per rinvigorire la squadra. Resta da scoprire quale sarà la mossa successiva dei nerazzurri...

Uno dei nomi sondati dal calciomercato Inter è Nick Woltemade. Attaccante tedesco in forza allo Stoccarda reduce da una buona stagione in Bundesliga e protagonista assoluto all'Europeo U21. L'Inter si era interessata a Woltemade così come a Bonny e Hojlund. Con l'obiettivo di rimpiazzare le partenze di Correa e Arnautovic