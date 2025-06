Calciomercato Inter Marotta a lavoro per il nuovo colpo | individuato l’obiettivo il punto

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Beppe Marotta lavora senza sosta per rafforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Dopo gli acquisti di Sucic, Luis Henrique e l’imminente arrivo di Bonny, i dirigenti nerazzurri sono già focalizzati sul prossimo colpo. La strategia è chiara: puntare su talenti di qualità per mantenere l’Inter tra le favorite. E ora, il club ha individuato un nuovo obiettivo che potrebbe rivoluzionare ancora di più il progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse di Beppe Marotta per rinforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Dopo gli investimenti importanti per Sucic e Luis Henrique, e con l’operazione Bonny ormai in dirittura d’arrivo per una cifra tra i 23 e i 24 milioni di euro più bonus, l’ Inter continua a lavorare con lungimiranza sul mercato. Il club nerazzurro, infatti, guarda già al futuro e, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino anche Giovanni Leoni, promettente difensore classe 2006 attualmente in forza al Parma. Leoni, cresciuto sotto l’occhio attento di Cristian Chivu, potrebbe essere il secondo ex allievo del tecnico romeno a fare il salto verso Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta a lavoro per il nuovo colpo: individuato l’obiettivo, il punto

In questa notizia si parla di: inter - marotta - calciomercato - lavoro

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Il #calciomercato dell' #Inter entra nel vivo, Marotta vuole il doppio colpo! Ecco chi proverà a portare in attacco a Chivu... Vai su Facebook

#Inter, #Marotta: "#Oakrtree non si aspettava questi risultati, ci hanno fatto operare come prima" #PSGInter https://calciomercato.com/news/inter-marotta-oakrtree-non-si-aspettava-questi-risultati-ci-hann-38988… Vai su X

Inter-Bonny, ci siamo quasi: club al lavoro per limare i bonus; Inter, Marotta: Oaktree da subito focalizzata sul progetto San Siro. Splendido lavoro del Milan e di Scaroni; Inzaghi alla Juve: l’ultimo lavoro di Giuntoli. Inter alla resa dei conti.

Inter News | Calhanoglu ai saluti, Marotta ha scelto il sostituto! - Beppe Marotta sembra avere le idee chiare: il sostituto di Calhanglu sarebbe già stato scelto. Riporta msn.com

Calciomercato Inter, possibile affare con il Como di Fabregas in entrata: la situazione - 16:00 Calciomercato Inter, prende piede la possibilità di effettuare con il Como di Fabregas un’operazione in entrata: la situazione Tommaso Vottero Con l’arrivo di Chivu in panchina ... Scrive msn.com