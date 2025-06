Calciomercato Inter LIVE | Il Galatasaray spinge per Calhanoglu il Parma blinda Leoni novità su Ederson e Hojlund

Benvenuti alla nostra copertura live del calciomercato Inter: un concentrato di indiscrezioni, incontri e affari in corso. La finestra di mercato è sempre incandescenti, con il Galatasaray che spinge per Calhanoglu, il Parma che blindano Leoni, e novità importanti su Ederson e Højlund. Rimani con noi per scoprire tutte le mosse e le strategie di un mercato che non si ferma mai!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attivitĂ durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Il Galatasaray spinge per Calhanoglu, il Parma blinda Leoni, novitĂ su Ederson e Hojlund

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - galatasaray - spinge

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Il Galatasaray continua a strizzare l'occhio a Calhanoglu ? ...e la cosa è reciproca: ancora l'offerta giusta non c'è, ma l'estate è lunga e l'Inter ha già fatto il prezzo e una lista di possibili sostituti che comprende Rovella e Bernabè su tutti Alla fine il m Vai su Facebook

Biasin: “Calhanoglu-Galatasaray, agente spinge. Cifre per l’Inter: lo scenario”; Milan forte su Xhaka. Contatto Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata; L'Inter fissa il prezzo per Calhanoglu al Galatasaray, Milan su Guerra, il Bologna vuole Gudmundsson.

Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray - Con Taremi al passo d'addio, l'Inter può guardare con interesse in casa Galatasaray per il suo erede: le ultime ... Da calciomercato.it

Fabregas si fa perdonare, vende all’Inter il gioiello del Como - L'Inter è pronta a far decollare il proprio calciomercato e arrivano delle nuove notizie su quello che può essere un altro nuovo acquisto che arriverebbe direttamente dall'Italia ... Come scrive calcionow.it