Calciomercato Inter cambiano tutti i piani per il mercato in attacco

Il calciomercato dell'Inter sta vivendo una svolta sorprendente: i piani in attacco sono stati rivoluzionati dalle ultime performance e dai risultati inattesi. Beppe Marotta si trova ora a ridisegnare la strategia, con alcune conferme e molte novità . In primissimo piano c'è Pio Esposito, che sembra aver conquistato la fiducia della squadra grazie alla recente prova contro il River Plate. La strategia nerazzurra si fa sempre più incerta e intrigante.

Calciomercato Inter, cambia tutto. Le ultime sulle mosse di Beppe Marotta per rinforzare la rosa, sono state stravolte dalle ultime partite, e di conseguenza cambiano molte delle valutazioni sugli interpreti. La prima novità – confermata dall'ottima gara contro il River Plate – è che Pio Esposito resterà. Il centravanti stabiese

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, Pio Esposito cambia il mercato: caccia a un trequartista; La Champions ribalta l’Inter: tutti i big in partenza con Inzaghi; Inter, Sommer: Tutti scioccati dopo la finale con il PSG. Differenze con Inzaghi? Con Chivu cambia tutto ed è anche un bene.

Inter, oggi si chiude per Bonny? E l'ultimo colpo in avanti sarà un trequartista - E un quinto giocatore offensivo con qualità diverse, magari che sappia muoversi da trequartista. Si legge su gazzetta.it

Romano: “Cambiano le trattative per Hojlund e Bonny” - Mentre due talenti molto giovani come Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni si stanno mettendo in luce al Mondiale per Club grazie al loro mentore Cristian Chivu, l’ Inter ragiona anche sul ... passioneinter.com scrive