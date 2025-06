Calciomercato Inter Calhanoglu tra la Milano nerazzurra e il Galatasaray | ecco cosa filtra sul futuro del turco

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: Hakan Calhanoglu, protagonista indiscusso del centrocampo nerazzurro, potrebbe presto fare le valigie per tornare in Turchia. Le voci sul suo trasferimento al Galatasaray crescono di giorno in giorno, alimentate da indiscrezioni e segnali sempre piĂą concreti. Ma quale sarĂ davvero il destino del turco? La risposta, ancora avvolta nel mistero, potrebbe cambiare le sorti della stagione interista.

Calciomercato Inter, quale sarĂ il futuro di Calhanoglu? Il punto sulla situazione del turco. Le voci che circolano riguardo a Hakan Calhanoglu e il Galatasaray si fanno sempre piĂą insistenti. Secondo le ultime notizie riportate da Gazzetta.it, ci sono importanti novitĂ sul futuro del centrocampista dell' Inter, attualmente infortunato e ai margini del campo. Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora incerto. Mentre il calciomercato si intensifica, sarĂ interessante osservare come si svilupperĂ la situazione. I prossimi giorni potrebbero rivelare molto, sia per il calciatore che per l'Inter, in un'estate che si preannuncia calda e movimentata.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Il Galatasaray fa sul serio per Hakan Calhanoglu: il club turco, dopo l'interessamento della scorsa settimana presenta un'offerta ufficiale Vai su Facebook

Translate post#Calhanoglu ha avuto cinque diversi infortuni in una sola stagione. Al netto della sua importanza e dell'ipotesi #Galatasaray, credo che l'#Inter debba fare delle serissime riflessioni sul regista turco Vai su X

