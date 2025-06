Calciomercato Inter arriverà un altro attaccante oltre Bonny | Ecco il tipo di profilo

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con nuove indiscrezioni: dopo l'esplosione di Pio Esposito, i nerazzurri sono pronti a puntare su un altro attaccante di talento per rafforzare il reparto offensivo. Nonostante la conferma di Bonny e le voci sulla possibile partenza di Mehdi Taremi, l'Inter ha in serbo un colpo mirato per consolidare il suo attacco. Ecco il profilo del rinforzo che potrebbe fare la differenza...

Calciomercato Inter, nonostante l’esplosione di Pio Esposito, i nerazzurri acquisteranno un altro attaccante. I dettagli de La Gazzetta dello Sport. L’esplosione di Pio Esposito ha congelato la pista Hojlund, ma l’ Inter ha comunque intenzione di acquistare un altro attaccante oltre a Bonny. Il classe 2005 molto probabilmente rimarrĂ a Milano, ma l’altrettanto probabile partenza di Mehdi Taremi costringerĂ i nerazzurri a tornare sul mercato. La notizia de La Gazzetta dello Sport. IL PROFILO – « Bonny arriva a completare (per ora) il reparto d’attacco di Chivu, che adesso ha quattro giocatori in grado di giostrare da prima punta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, arriverĂ un altro attaccante oltre Bonny: «Ecco il tipo di profilo»

In questa notizia si parla di: inter - altro - attaccante - calciomercato

Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo - L'Inter si prepara al mercato estivo mentre il finale di stagione si avvicina. Dopo aver escluso Jonathan David come opzione per l'attacco, i nerazzurri puntano su un nuovo profilo per un grande investimento.

Translate post#Calciomercato #Juventus, ha scelto l’#Inter! L'attaccante è ad un passo dal trasferimento in nerazzurro. Cifre e dettagli Vai su X

Il futuro di Francesco Pio #Esposito è uno dei temi caldi del #calciomercato #Inter. L’attaccante, rientrato dal prestito in Serie B allo Spezia, è attualmente a disposizione di #Chivu al Mondiale per Club e ha trovato il suo esordio con la maglia nerazzurra pro Vai su Facebook

Mercato Inter: Svolta improvvisa sul Colpo in attacco; Inter, svolta in attacco: presa una decisione che farĂ discutere; Inter, Fulham e Besiktas su Taremi.

Inter, oggi si chiude per Bonny? E l'ultimo colpo in avanti sarà un trequartista - E un quinto giocatore offensivo con qualità diverse, magari che sappia muoversi da trequartista. Lo riporta gazzetta.it

Calciomercato Inter, scelta fatta: la cessione imminente! - L’Inter non ha più dubbio sul futuro di un calciatore nerazzurro: la società meneghina lo ha messo sul mercato. Riporta spaziointer.it