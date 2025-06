Calciomercato il ‘nuovo Higuain’ in Serie A | affare con il Real

Il calciomercato si infiamma con l’arrivo del “nuovo Higuain” in Serie A, un affare da sogno nato in casa Real Madrid. Le grandi del nostro campionato sono attente: questa potrebbe essere la mossa decisiva per dominare la prossima stagione. La sfida tra club italiani e europei si fa sempre più accesa, e il futuro promette colpi di scena sorprendenti. È il momento di scoprire tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano.

Il Real Madrid continua a sfornare talenti dal futuro roseo. Ecco la nuova occasione di mercato in Serie A: può arrivare subito il nuovo Higuain Una voglia immensa per chiudere subito il nuovo affare di caratura internazionale. Le big della Serie A continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza europea: ci siamo per la mossa vincente dalla Spagna. Calciomercato, il nuovo Higuain in Serie A: affare dal Real – Lapresse – calciomercato.it Gonzalo Higuain ha scritto la storia del Real Madrid per poi spiccare il volo con la maglia del Napoli. El Pipita è stato uno degli attaccanti più prolifici della Serie A: dopo l’avventura in azzurro, è stato considerato un traditore dai tifosi per il suo trasferimento alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, il ‘nuovo Higuain’ in Serie A: affare con il Real

