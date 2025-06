Calciomercato Genoa Karlsson obiettivo numero uno per i rossoblu Il punto sulla trattativa

Il calciomercato del Genoa si infiamma con l'obiettivo Jesper Karlsson, considerato il grande colpo per rinforzare la squadra. Il club rossoblù, in corsa contro il PSV, punta forte sull'esterno svedese di proprietà del Bologna, con trattative in fase avanzata. La sfida è aperta e il futuro di Karlsson potrebbe scrivere un nuovo capitolo tra le fila dei grifoni, rispecchiando la volontà di rendere il Genoa protagonista della prossima stagione.

Calciomercato Genoa in fermento: secondo quanto riportato dall'esperto Gianluca Di Marzio, il club rossoblù è tra le squadre interessate a Jesper Karlsson, esterno svedese di proprietà del Bologna. Il giocatore, reduce da un prestito al Lecce durante la seconda parte

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

