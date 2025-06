Calciomercato Fiorentina Bernabé obiettivo concoreto per l’estate viola Ecco le ultime novità

Il calciomercato Fiorentina si infiamma con nuove sfide e grandi ambizioni. Dopo aver rafforzato la rosa con tre colpi di scena, i viola puntano ora a completare il centrocampo con un obiettivo concreto: Bernabé. La sfida è aperta, e il club lavora intensamente per assicurarsi un talento capace di rivoluzionare la mediana. Ecco le ultime notizie e le strategie in atto per rendere la squadra ancora più competitiva.

Calciomercato Fiorentina: Bernabé obiettivo concreto per il centrocampo. Ecco la situazione attuale Il calciomercato Fiorentina prosegue a ritmi altissimi. Dopo aver piazzato già tre colpi importanti, il club viola guarda ora con decisione alla mediana. Il prossimo obiettivo è chiaro: trovare un playmaker in grado di dettare i tempi del gioco e dare qualità alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Bernabé obiettivo concoreto per l’estate viola. Ecco le ultime novità

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - obiettivo - bernabé

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

CONDUCE BEPPE PARADISE INTERVERRANNO CARLO CAMBI GIANNI CECCARELLI ANDREA RASTELLI GABRIELE NERONI. SPECIALE CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o... Vai su Facebook