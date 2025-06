Calciomercato estero non solo Ruggeri per l’Atletico Madrid! In chiusura l’affare Baena dal Villarreal Le cifre

Il calciomercato estero si infiamma con notizie che vanno oltre Ruggeri e coinvolgono anche l’Atletico Madrid. L’affare Baena dal Villarreal è ormai in dirittura d’arrivo: manca solo l’annuncio ufficiale per questa operazione, considerata uno dei colpi più rilevanti dell’estate 2025. Un acquisto che potrebbe rivoluzionare le strategie dei Colchoneros e attirare l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio internazionale.

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Atlético Madrid, Ufficiale l’Arrivo di Álex Baena: Lo Conferma l’Ex Allenatore Marcelino; Dalla Spagna - Milan, Theo Hernandez: si raffredda la pista che porta all'Atletico Madrid; Baena, l’Atletico Madrid su di lui.

