Calciomercato estero il Barcellona pensa ad un Cancelo bis Possibile trattiva con l’Al-Hilal per il ritorno del terzino

Il calciomercato estero si infiamma: il Barcellona sogna un ritorno di João Cancelo, in una sorta di "Cancelo bis". La suggestione di un possibile accordo con l’Al-Hilal apre nuove prospettive per la rosa blaugrana, sotto gli occhi attenti di Hansi Flick. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e ridisegnare il futuro del terzino portoghese. La trattativa è solo all’inizio, ma le indiscrezioni promettono scintille.

Il Barcellona guarda al mercato estivo con l'intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Hansi Flick, e tra i nomi in agenda spunta una vecchia conoscenza: João Cancelo. Secondo quanto riportato da Esport3, il club catalano .

