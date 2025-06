Calciomercato estero Diogo Leite dell’Union Berlino interessa a due big europee! Operazione low cost ma si apre l’asta

Il calciomercato estero si infiamma: Diogo Leite, il solido difensore portoghese dell’Union Berlino, attira l’interesse di due grandi club europei. Dopo tre stagioni di crescita in Germania, si apre l’asta per uno degli acquisti low cost più promettenti del momento. La sua valutazione si fa interessante e le sirene delle big europee potrebbero cambiare il suo destino nel calcio internazionale. Resta da scoprire quale sarà la sua prossima destinazione.

Dopo tre stagioni in crescita all'Union Berlino, sembra giunto al termine il ciclo tedesco di Diogo Leite, solido difensore portoghese classe 1999. Il club della capitale tedesca lo aveva prelevato dal Porto nel 2022, con un'operazione da

