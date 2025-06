Calciomercato dilettanti Bettazzi all’Aglianese Dardha a Quarrata

Il calciomercato dilettanti è in fermento, con trattative che scaldano gli animi e preparano le squadre alle sfide imminenti. Dalla conferma di Lapo Dani al Casalguidi alla firma di Lorenzo Dardha per il Quarrata, ogni mossa conta nel mosaico delle promesse e delle ambizioni. La dirigenza dell’AM Aglianese, intanto, non si ferma e continua a pescare talenti per rinforzare il roster. La corsa verso la stagione regolare promette emozioni da non perdere...

Il Casalguidi ha confermato Lapo Dani. Il giovane jolly offensivo rimarrà a disposizione del nuovo tecnico dei canarini Ivan Paolacci. Scendendo in Prima categoria, l’ultimo colpo in ordine cronologico lo ha messo a segno il Quarrata attraverso il direttore sportivo Elio Menna: si tratta dell’attaccante ventenne Lorenzo Dardha, proveniente dal Maliseti Seano. Anche l’ AM Aglianese continua a macinare trattative. La dirigenza continuano a pescare da Prato: il nuovo direttore sportivo Antonio Lo Iacono ha prelevato dallo Jolo anche il centrocampista Francesco Bettazzi. Praticamente già definita la rosa del CQS Tempio Chiazzano, la nuova compagine nata dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia e Unione Tempio Chiazzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato dilettanti. Bettazzi all’Aglianese. Dardha a Quarrata

