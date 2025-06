Calciomercato Como un doppio affare quello dei lombardi Le cifre per Morata e Thiaw sono da capogiro!

Il calciomercato di Como si trasforma in un vero e proprio spettacolo: con un doppio affare da oltre 40 milioni di euro, i lombardi sorprendono tutti! Morata e Thiaw sono pronti a vestire la maglia azzurra, portando entusiasmo e ambizioni nuove alla squadra. Questa operazione clamorosa segna un nuovo capitolo per il club, che punta a scalare le vette del calcio italiano con acquisti di grande spessore.

Calciomercato Como: affare clamoroso con il Milan per Thiaw e Morata, operazione da oltre 40 milioni. Le novità Il Calciomercato Como infiamma l’estate con un doppio colpo sensazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club lariano avrebbe definito un’operazione da oltre 40 milioni di euro con il Milan per assicurarsi due profili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, un doppio affare quello dei lombardi. Le cifre per Morata e Thiaw sono da capogiro!

In questa notizia si parla di: calciomercato - como - doppio - affare

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Translate post"Operazioni avanzate", Gianluca Di Marzio così sul calciomercato Doppio affare in chiusura: uno in entrata l'altro in uscita Ricci al Milan e Morata al Como, queste le trattative calde che potrebbero chiudersi definitivamente nelle prossime o Vai su X

Colpo di scena di mercato: Morata è vicino ad approdare in Como! Le ultime dal calciomercato dei lariani. Vai su Facebook

Como-Milan asse caldo, non solo Morata: si per Thiaw, ecco cosa manca | CM.IT; Dzeko torna in Italia? Ci pensano Bologna e Como; Juve e Milan si spartiscono gli ‘scarti’: doppio affare da 40 milioni.

Calciomercato Milan, conferme da Como! Affare in dirittura - Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’imminente definizione dell’affare Morata con il Como: Fabregas decisivo Un’onda di entusiasmo sta per travolgere la sponda lariana. Scrive milannews24.com

Milan, il Como tratta Thiaw e Morata. Emerson Royal può tornare al Betis e Theo può firmare con l'Al Hilal - In attesa di chiudere Ricci con il Torino (a 25 milioni di euro con contratto quadriennale per il giocatore), il Milan è molto attivo nel mercato in uscita. Riporta msn.com