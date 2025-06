Calciomercato Como UFFICIALE l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis! Le cifre dell’affare

Il calciomercato del Como si infiamma: è ufficiale l’arrivo di Jesús Rodríguez dal Betis, un colpo che rafforza le ambizioni dei lariani per la Serie A 2025/26. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club ha concluso l’accordo con il Real Betis, svelando anche le cifre dell’affare. Un acquisto strategico che potrebbe fare tutta la differenza, segnando una nuova era per il Como.

