Calciomercato Bari si lavora sulla trequarti Dopo Distefano trattative anche per Pagono della Roma

Il calciomercato Bari non si ferma: tra trattative per Distefano e Pagono della Roma, i biancorossi puntano a rafforzare la trequarti, consolidando una rosa giovane e ambiziosa. Con Fabio Caserta alla guida, il club pugliese mira a creare una squadra che possa competere ai massimi livelli, rispettando le strategie tattiche del mister. Il futuro dei biancorossi si decide ora: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Il calciomercato Bari si conferma molto attivo, soprattutto sul fronte dei giovani under, con l'obiettivo di costruire una squadra che possa rispecchiare al meglio le idee tattiche del neo allenatore Fabio Caserta. Il tecnico pugliese sta lavorando per assemblare una rosa.

