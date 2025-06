Calciomercato Atalanta | è fatta per Kamaldeen Sulemana preso dal Southampton per 17 milioni

Di fatto, la Dea si assicura un talento brillante e di prospettiva, pronto a portare energia e personalità alla squadra. Con questa operazione, l’Atalanta rafforza il suo reparto offensivo e dimostra ambizione nel mercato internazionale. Sulemana, infatti, rappresenta un investimento strategico per il presente e il futuro nerazzurro, pronto a scrivere nuove pagine della propria carriera sotto il cielo di Bergamo.

Bergamo, 27 giugno 2025 – E’ fatta per Kamaldeen Sulemana all’Atalanta. Nella notte la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con il Southampton per il trasferimento a titolo definitivo dell’ attaccante ghanese classe 2002 per 17 milioni più bonus e il 10% ai britannici su un’eventuale futura rivendita del giocatore. Che firmerà un quadriennale con ingaggio da 1,6 milioni annuali, non appena avrà superato le visite mediche di rito. Di fatto la Dea, che mercoledì aveva ceduto al Cagliari sia Roberto Piccoli che Michel Adopo per la cifra complessiva di 16,5 milioni, ha finanziato l’operazione c on la partenza dei due giocatori già in prestito al Cagliari questa stagione, due giocatori a costo zero perché Piccoli era un prodotto del settore giovanile e Adopo era arrivato due anni fa a parametro zero da svincolato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Atalanta: è fatta per Kamaldeen Sulemana, preso dal Southampton per 17 milioni

