Calcio un' altra conferma per il Forlì | Serie C in biancorosso anche per Nicola Mandrelli

Il calcio si tinge ancora di biancorosso: Nicola Mandrelli, giovane talento nato nel 2004, conferma il suo ritorno al Forlì in Serie C. Cresciuto tra Cesena e Sassuolo, il terzino destro promette entusiasmo e determinazione per questa nuova avventura. Con la sua energia e le sue qualità, Mandrelli è pronto a scrivere un altro capitolo importante della sua carriera, portando forza e passione alla squadra. La maglia del Forlì si arricchisce di un talento promettente che farà parlare di sé.

Nicola Mandrelli sarà un giocatore del Forlì anche in Serie C. Il terzino destro classe 2004 è cresciuto nei settori giovanili del Cesena e del Sassuolo prima di iniziare la sua carriera nel mondo dei grandi vestendo le maglie di Torres e Aquila prima appunto del Forlì. Il riminese con la maglia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

