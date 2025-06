Calcio Situazione surreale sulla panchina del Mulazzo Il confermato tecnico Leccese è deciso ad andarsene

Una vera bagarre di emozioni e incertezze scuote il calcio locale: il Mulazzo, infatti, ha deciso di riconfermare il tecnico Leccese a tempo record, nonostante le voci di un suo possibile addio. Una situazione surreale che lascia tutti senza parole, tra colpi di scena e decisioni repentine. Il futuro di questa squadra appare più incerto che mai, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e il cuore in tumulto.

Una situazione paradossale. Sul futuro della panchina del Mulazzo riaffidata a tempo-record a Massimiliano Leccese, l’altra sera presente sul Parrocchiale in compagnia dell’azionista di maggioranza del club rossoblù Paolo Marconi e del dg Stefano Strata che ha spinto per la riconferma del tecnico spezzino che stando ai vertici del club di via Tinello starebbe per traslocare i suoi servizi ad un’altra società . Un vero colpo di scena che non ha fatto sbandare i vertici societari, anzi secondo fonti attendibili per non farsi trovare impreparata avrebbe già pronto un piano B. Una situazione che va risolta perché rappresenta uno dei momenti più dolorosi e significativi del Mulazzo che ha una storia e un’identità che la dirigenza è chiamata a rispettare e proteggere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Situazione surreale sulla panchina del Mulazzo. Il confermato tecnico Leccese è deciso ad andarsene

In questa notizia si parla di: situazione - panchina - mulazzo - tecnico

Milan, deciso il futuro di Conceicao dopo la Coppa Italia: destino segnato, la situazione in panchina - Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è ormai in bilico. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, le ultime notizie parlano di un destino segnato per l'allenatore.

LA PUNTA ESTERNA VIAREGGINA ELIA GALLIGANI (CLASSE '92), DATO IN USCITA DAL SIENA (DOVE LA PANCHINA SARÀ AFFIDATA ALLA COPPIA BELLAZZINI-LELLI), POTREBBE ESSERE UNO DEI PRIMI GRANDI COLPI IN ENTRATA DEL VIAR Vai su Facebook

Football Surreal situation on the Mulazzo bench. The confirmed Leccese coach is determined to leave; Il Mulazzo scala la classifica, sulla sfida Calani contro Atletico Lucca finisce 1-1; Calcio Prima categoria: pronto ritorno sul mercato. Il Mulazzo si assicura. Bernieri e Bartolozzi.

Calcio Situazione surreale sulla panchina del Mulazzo. Il confermato tecnico Leccese è deciso ad andarsene - record a Massimiliano Leccese, l’altra sera presente sul ... Segnala sport.quotidiano.net

Rottura tecnico-calciatori: la panchina è sempre più bollente - Sempre più deteriorato il rapporto tra tecnico e una parte dei calciatori: se i risultati non aiutano, la panchina può saltare Situazione incandescente, nonostante nell’ultimo periodo almeno ... calciomercato.it scrive