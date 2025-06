Calcio femminile | la stagione sarà anticipata dalla Serie A Women’s Cup Le date

Il calcio femminile italiano si prepara a una stagione rivoluzionaria, anticipata dalla nuova Serie A Women’s Cup 2025-2026. Un evento inedito che promette emozioni fin dai primi giorni, con un formato innovativo e coinvolgente. Il 4 luglio alle 15:00, il sorteggio definirà le sfide di questa competizione concentrata, che vedrà tutte le dodici squadre della Serie A protagoniste in tre mini gironi. Resta sintonizzato: a breve entreremo nel vivo di una nuova era del calcio femminile italiano.

Ancora poco meno di una settimana e prenderà forma una competizione inedita per il calcio femminile italiano. Il prossimo 4 luglio, precisamente alle ore 15:00, si svolgerà infatti il sorteggio per la Serie A Women's Cup 2025-2026, trofeo in modalità "concentrata" che comincerà prima dell'avvio del Campionato. A prendere parte alla rassegna saranno tutte le dodici squadre della Serie A, le quali saranno suddivise in tre mini gironi da quattro. I primi team che si posizioneranno al comando accederanno alla Final Four insieme alla migliore seconda del lotto. Da lì si decreterà la vincitrice. Stando a quanto scritto sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Serie A Women's Cup partirà il 24 agosto, per poi proseguire il 7 ed il 14 settembre.