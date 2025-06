Calcio Eccellenza Scozzoli consulente Fcr Preso Riccardo Medri

Marco Scozzoli, volto noto nel calcio dilettantistico, torna in campo ma in una veste tutta nuova: consulente tecnico della Fcr Forlì. Con un passato da allenatore di successo e motivato dall’entusiasmo del presidente Alpi, Scozzoli si impegna a far crescere i giovani talenti e a portare nuove energie nel club. La sua esperienza sarà determinante per il futuro della squadra, portandola a traguardi sempre più ambiziosi.

Marco Scozzoli (nella foto) torna in pista, ma in un'altra veste. Già allenatore tra le altre di Castrocaro e Massa Lombarda, sarà il nuovo consulente tecnico della Fcr Forlì. "Convinto dalla visione e dall'entusiasmo del presidente Alpi, ha scelto di sposare con determinazione il progetto, mettendo a disposizione competenze ed esperienza per favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani calciatori ", recita la nota divulgata dal club di via Sillaro. "Quando ho incontrato il presidente – ha dichiarato a caldo Scozzoli –, mi ha raccontato una 'favola' fatta di strutture moderne e un ambiente ideale per la crescita dei ragazzi.

