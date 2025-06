Calcio a 5 | nel torneo di Bedizzano organizzato dalla Pro loco Via Imola e Bergiola Fw a punteggio pieno

Nel cuore di Bedizzano, l’entusiasmo per il calcio a 5 si accende con la seconda edizione del torneo organizzato dalla Pro Loco presso il suggestivo Campo Sportivo “G. Trombella”. Le squadre di casa, Via Imola e Bergiola FW, dominano con punteggio pieno, mentre la competizione unisce paesi e famiglie in una festa di sport e passione. La sfida continua, e il meglio deve ancora venire...

Lo storico Campo Sportivo "G.Trombella" sta ospitando la 2ª edizione del torneo di calcetto organizzato dalla Pro Loco paesana. La manifestazione è molto sentita e partecipata visto che per regolamento è riservata a squadre composte esclusivamente da giocatori originari dei paesi a monte, residenti e parenti degli stessi. Altra regola tassativa è la presenza fissa in campo di almeno un giocatore Under 15. Il torneo è iniziato il 16 giugno e terminerà il 14 luglio e si svolge il lunedì e il giovedì a partire dalle 19.30 con tre partite a serata. Le squadre iscritte sono sette, provenienti da Bedizzano, Codena e Bergiola: Andreani Fc, Via Imola, Colle S&S, Team Cappetto, Pro Loco Codena, Gs Codena, Bergiola Fw.

Calcio a 5: nel torneo di Bedizzano organizzato dalla Pro loco. Via Imola e Bergiola Fw a punteggio pieno

