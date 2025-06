Calcio a 5 | Meta Catania campione d’Italia! Battuto 3-2 il Napoli i siciliani si riconfermano

Meta Catania si riconferma re del calcio a 5 italiano, battendo il Napoli 3-2 nella finale di ritorno e consacrandosi campione per la seconda volta consecutiva. Una stagione lunga e avvincente, culminata in un match emozionante che ha visto i siciliani dimostrare ancora una volta il loro valore. Con determinazione e talento, gli etnei hanno scritto un’altra pagina memorabile nel futsal nazionale, confermando il loro predominio. La vittoria di Meta Catania è un traguardo che li proietta verso nuovi sogni e sfide ambiziose.

La Meta Catania bissa il titolo della Serie A di calcio 5 dell'anno scorso vincendo anche quest'anno il campionato italiano di futsal al termine di una stagione intensissima e lunghissima. Nella gara -2 vinta in casa 3-2, dopo lo 0-2 maturato in trasferta in gara -1, gli etnei sono riusciti a spuntarla su un Napoli che le ha provate tutte ma non è riuscito a tenere testa agli uomini di Juanra. Il primo tempo è tutto di marca catanese. Turmena è scatenato: all'11esimo griffa il vantaggio con il punto dell'1-0 e a poco piĂą di due minuti dalla fine piazza il raddoppio, che manda i padroni di casa in vantaggio sul 2-0.