Calci e pugni tra le mura domestiche due donne picchiate dai mariti | entrambe portate in ospedale

Due episodi di violenza domestica scuotono Ancona: due donne vittime di calci e pugni, entrambe trasportate in ospedale. La prima, colpita al volto e al fianco nella zona Vallemiano, e la seconda, picchiata dal marito poche ore dopo, testimoniano l’urgenza di affrontare un problema sempre più attuale. La croce gialla e le forze dell’ordine intervengono prontamente, ma quanto ancora si deve fare per garantire sicurezza e giustizia?

ANCONA - Una donna colpita al volto e al fianco nella sua abitazione in zona Vallemiano. Un’altra picchiata dal marito in un secondo episodio avvenuto poche ore dopo. Sono due gli interventi della Croce Gialla di Ancona, entrambi in collaborazione con le volanti della Questura, per altrettanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it