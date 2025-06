Calci cambio al vertice nel Cif comunale | il saluto del sindaco alla nuova presidente

Calci saluta con entusiasmo il nuovo capitolo del Cif cittadino: il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno dato il benvenuto a Fiorella Pastore, nuova presidente, nel corso di un incontro istituzionale ricco di calore e gratitudine. È stato anche un momento speciale per ringraziare Ivonne Betti e tutte le socie uscenti per il prezioso impegno profuso, augurando al nuovo direttivo un futuro ricco di successi e progetti condivisi.

Calci, 27 giugno 2025 – Il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta hanno incontrato la nuova presidente del Cif di Calci, Fiorella Pastore, ricevuta in sala consiliare con la vicepresidente Paola Buonomini e la socia Daniela Buonomini. È stata l’occasione per augurare al nuovo direttivo un buon lavoro, nonché per ringraziare la presidente uscente, Ivonne Betti, e tutte le socie del Centro Italiano Femminile di Calci per quanto fatto negli ultimi dieci anni. Un prezioso lavoro, al servizio della comunità della Valgraziosa e non solo, che grazie a passione e impegno si è arricchito negli anni di iniziative in favore della cultura, della socialità , dell’inclusione e dei diritti delle donne, consentendo così al Cif di divenire un fondamentale punto di riferimento del territorio e delle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it