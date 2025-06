Cala Materdomini si lavora al nuovo bando | Stop ai requisiti di fatturato

Cala Materdomini si prepara a rivoluzionare le regole del gioco: stop ai requisiti di fatturato per il nuovo bando, con l’obiettivo di permettere una partecipazione più ampia e qualificata. La commissione consiliare Attività produttive di Brindisi, guidata da Mario Borromeo, lavora per evitare un terzo fallimento e garantire un futuro sostenibile alla gestione della spiaggia. Un passo deciso verso un’opportunità più inclusiva e di successo.

BRINDISI – Allargare le maglie dei requisiti. Questa la proposta che sarà formalizzata dalla commissione consiliare Attività produttive, presieduta da Mario Borromeo, per evitare un terzo bando flop, riguardo la gestione della spiaggia di Cala Materdomini. Il tema è stato affrontato stamattina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

