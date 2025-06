Cala la fiducia sull' economia in Ue e nell' Eurozona

La fiducia nell'economia europea si indebolisce ulteriormente, con l'indicatore del sentiment economico (Esi) in calo sia nell'UE che nell'eurozona, attestandosi a 94 punti. Questa diminuzione, sotto la media storica di 100, riflette un clima di incertezza crescente. L’indice sulle aspettative occupazionali (Eei), invece, resta stabile, lasciando intravedere segnali contrastanti sulla ripresa futura. Ma cosa significa tutto ciò per il nostro domani economico?

A giugno l' indicatore del sentiment economico (Esi), misurato dalla Commissione europea, ha registrato un calo sia nell' Ue che nell' area euro, scendendo rispettivamente di 1 punto e 0,8 punti, fino a quota 94 in entrambe le aree. Lo comunica l'esecutivo comunitario. L'indicatore resta così sotto la media di lungo termine (100), confermando un clima economico ancora debole. L'indice sulle aspettative occupazionali (Eei), invece, è rimasto sostanzialmente stabile: invariato nell'Ue a 97,5 e in lieve rialzo nell'Eurozona (+0,1 punti a 97,1), ma anche in questo caso sotto la soglia della media storica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cala la fiducia sull'economia in Ue e nell'Eurozona

In questa notizia si parla di: cala - fiducia - economia - eurozona

Cala la fiducia nelle istituzioni, cresce quella in Mattarella secondo Eurispes - Secondo l'ultimo rapporto Eurispes, la fiducia nelle istituzioni tradizionali è in calo, mentre quella verso il presidente Sergio Mattarella registra una crescita significativa.

#facebooklive Trump rimanda di due settimane la decisione sull'Iran Ascolta la puntata di Focus Economia di Sebastiano Barisoni - Radio 24 del #20giugno Vai su Facebook

Cala la fiducia sull'economia in Ue e nell'Eurozona; Cala la fiducia sull'economia in Ue e nell'Eurozona; Zona Euro, fiducia economia peggiora inaspettatamente a giugno.

Cala la fiducia dei consumatori nell'eurozona a gennaio - A gennaio, la stima flash della Commissione europea dell'indicatore di fiducia dei consumatori è rimasta sostanzialmente stabile nell'Ue (- Scrive ansa.it

Cala ancora la fiducia dei consumatori eurozona a settembre - Lo afferma la Commissione europea che nella stima flash vede il relativo indicatore in calo per il secondo mese consecutivo sia nell'Ue (- Come scrive ansa.it