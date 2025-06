Cala la fiducia sull' economia in Ue e nell' Eurozona

La fiducia nell’economia europea si contrae, riflettendo un quadro di incertezza e sfide crescenti. A giugno, l’indicatore del sentiment economico (ESI) della Commissione Europea ha segnato un calo sia nell’UE che nell’Eurozona, attestandosi a 94, sotto la media storica di 100. Questo trend evidenzia un clima ancora fragile che richiede attenzione e strategie mirate per stimolare la ripresa. L’indice sulle aspettative occupazionali (EEI), invece, è rimasto...

A giugno l'indicatore del sentiment economico (Esi), misurato dalla Commissione europea, ha registrato un calo sia nell' Ue che nell' area euro, scendendo rispettivamente di 1 punto e 0,8 punti, fino a quota 94 in entrambe le aree. Lo comunica l'esecutivo comunitario. L'indicatore resta così sotto la media di lungo termine (100), confermando un clima economico ancora debole. L'indice sulle aspettative occupazionali (Eei), invece, è rimasto sostanzialmente stabile: invariato nell'Ue a 97,5 e in lieve rialzo nell'Eurozona (+0,1 punti a 97,1), ma anche in questo caso sotto la soglia della media storica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net