Caffè Happy Dì ritirato dai supermercati per rischio chimico | Può contenere una sostanza genotossica e cancerogena per i reni L’allerta del Ministero

Attenzione, consumatori italiani: un richiamo importante riguarda il caffè macinato Happy Dì, venduto in molti supermercati. Il Ministero della Salute ha segnalato un rischio chimico legato a un lotto ritirato, potenzialmente contenente sostanze genotossiche e cancerogene per i reni. La sicurezza dei nostri consumatori è fondamentale, perciò è essenziale verificare se il prodotto acquistato appartiene al lotto coinvolto e seguire le indicazioni ufficiali.

Un nuovo richiamo alimentare per rischio chimico è stato lanciato dal Ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Nel mirino è finito un lotto di caffè macinato in polvere, un prodotto di larghissimo consumo presente nelle case di milioni di italiani. L’avviso, che porta la data del 26 giugno 2025, riguarda specificamente il “Caffè macinato classico” venduto a marchio Happy Dì. Il lotto ritirato del mercato Il ritiro dal commercio, si legge nella nota, è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore, il Gruppo Gimoka S.p.A., per la “ possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caffè Happy Dì ritirato dai supermercati per rischio chimico: “Può contenere una sostanza genotossica e cancerogena per i reni”. L’allerta del Ministero

