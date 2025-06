Caduto in moto a Marzaglia Luca Sessolo muore a 42 anni Donati gli organi

Un tragico incidente a Marzaglia si è portato via Luca Sessolo, centauro di 42 anni. Dopo due giorni di battaglia tra vita e morte, il suo coraggio rimane esempio di generosità: ha deciso di donare gli organi, offrendo speranza a chi ne ha bisogno. In un mondo spesso segnato da sofferenza, la sua scelta ci ricorda quanto possa essere prezioso un ultimo gesto di altruismo.

Modena, 27 giugno 2025 – Non ce l'ha fatta Luca Sessolo, 42 anni, il centauro rimasto vittima di un grave incidente avvenuto due giorni fa a Marzaglia. Dopo due giorni di agonia in ospedale il motociclista si è spento. Il pilota domenica ha perso il controllo della sua Aprilia 1000, finendo sull'asfalto, nel corso di una gara. Sessolo, originario di Imperia, stava partecipando alla manifestazione Motoestate, era in pista durante la gara 2 della categoria Rtk 1000. All'improvviso ha perso il controllo della moto finendo a terra. Subito trasportato in ospedale, è purtroppo deceduto dopo due giorni di ricovero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caduto in moto a Marzaglia, Luca Sessolo muore a 42 anni. Donati gli organi

