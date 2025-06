Cadono calcinacci in corso Cavour strada chiusa in un tratto

Allerta in corso in Corso Cavour, dove la Polizia locale annuncia la chiusura di un tratto tra via Putignani e via Principe Amedeo a causa di calcinacci caduti. La sicurezza dei cittadini è prioritaria e i lavori di messa in sicurezza sono già in corso. Restate aggiornati sui canali ufficiali e seguite le indicazioni per evitare disagi. La situazione sarà risolta al più presto, garantendo il ripristino della viabilità e la sicurezza di tutti.

Corso Cavour chiusa in un tratto per caduta di calcinacci. A renderlo noto è la Polizia locale attraverso il proprio canale Telegram. In particolare, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è chiuso il tratto tra via Putignani e via Principe Amedeo. . 🔗 Leggi su Baritoday.it

