Cade sul marciapiede e si fa male il comune le dà 22mila euro Ora la batosta | Signora deve restituircene 29mila

Una donna di Viterbo, vittima di una caduta nel 2016 su un marciapiede, aveva ottenuto un risarcimento di 22mila euro dopo aver vinto la causa contro il Comune. Tuttavia, ora la sentenza viene ribaltata: il risarcimento viene annullato e la signora dovrà restituire ben 29mila euro, comprensivi di interessi. Una vicenda che mostra quanto possa essere imprevedibile la giustizia e le sue conseguenze.

Prima la causa vinta contro il comune, dopo una caduta rovinosa su un marciapiede in città . Ora il risarcimento annullato e i soldi da restituire con gli interessi. Succede a Viterbo. In breve: una donna è caduta nel 2016 su un marciapiede, davanti al civico 2 di via Carlo Cattaneo, facendosi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: marciapiede - comune - cade - male

Cade dal marciapiede e muore: i parenti fanno causa al Comune - Rimini, 15 maggio 2025 – Dopo nove anni dalla tragica morte di un uomo a seguito di una caduta dal marciapiede, i familiari hanno scelto di citare in giudizio il Comune di Rimini.

Oggi, con il sindaco Valettini, abbiamo inaugurato la nuova pista ciclopedonale di Aulla, al posto dello storico muro della ferrovia. Un simbolo che cade, una comunità che si unisce. Verso il mare, verso il futuro. Vai su Facebook

Cade sul marciapiede e si fa male, risarcimento annullato: donna restituisce 29mila euro al Comune; Marciapiede sconnesso: cade e si frattura. «Ora denuncio il Comune, rischi per tutti»; La donna che inciampa in una buca coperta dalle foglie e si fa male (ma il Comune non paga).

Marciapiede sconnesso: cade e si frattura. «Ora denuncio il Comune, rischi per tutti» - Una brutta disavventura per Manuela Iappelli, nota avvocata pesarese che ... Da msn.com

Cade e si fa male: paga il Comune - Il Resto del Carlino - Cade e si fa male: paga il Comune Inciampa su un marciapiede rotto, cade e si fa male e a distanza di quasi cinque anni ottiene dal giudice ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it